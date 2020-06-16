В одной из колоний Мордовии отремонтировали спортзал

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии состоялось открытие отремонтированного спортивного зала для сотрудников учреждения.

В ходе капитального ремонта было заменено напольное покрытие, стены обшиты гипсокартоном, установлены натяжные потолки, введена в эксплуатацию система отопления, приобретена сантехника, а также закуплены гимнастические маты, различные тренажеры и шведская стенка.

Также были отремонтированы санузел и раздевалка.

Ремонт осуществлялся за счет средств учреждения с участием осужденных, содержащихся в колонии-поселении № 8.

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Источник: 13.fsin.su