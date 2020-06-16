Березниковское лесничество присоединилось к экологическому субботнику

Работники ГКУ РМ «Березниковское территориальное лесничество» присоединились к экологическому субботнику под названием «Зеленая Весна-2020».

В рамках субботника было проведено мероприятие по благоустройству территории, прилегающей к административному зданию Березниковского территориального лесничества. Был покошена трава в парке им. Гагарина, расположенном на территории населенного пункта Большие Березники.

По информации, которая была опубликована пресс-службой республиканского правительства.

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Источник: e-mordovia.ru