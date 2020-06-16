В Саранске таксисты были привлечены к ответственности за нарушение масочно-перчаточного режима

Мобильные группы контроля по проверке соблюдения санитарных требований в такси проводили рейды в период с 11 по 14 июня.

Проверочные мероприятия прошли во всех микрорайонах города.

За нарушение масочно-перчаточного режима в такси было составлено 13 протоколов, из них 11 – на водителей. Из общего количества водителей-нарушителей 7 граждан работали без масок и перчаток, 4 – без перчаток.

Пассажиры такси в меньшей степени пренебрегают профилактическими мерами, но и среди них есть нарушители. Один пассажир не использовал маску и перчатки, другой сел в салон без перчаток.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru