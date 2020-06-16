Прокуратура Мордовии добилась признания недействительным договора об ипотеке

Арбитражным судом Мордовии в октябре прошлого года было удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным договора, заключенного между региональным комитетом имущественных и земельных отношений и республиканским филиалом ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в марте 2014 года.

В залог банку было передано здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Ледовый», являющееся спортивным сооружением, в котором проводятся мероприятия всероссийского и международного уровней по фигурному катанию, хоккею, шорт-треку, оказываются физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги населению.

Основанием оспаривания договора явилось нарушение ответчиками норм федерального законодательства, в силу которых не подлежат приватизации находящиеся в государственной собственности спортивные сооружения.

Банк не согласился с судебным актом и обжаловал его в суде кассационной инстанции.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа 11 июня оставил упомянутый судебный акт без изменения.

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Источник: prokrm.ru