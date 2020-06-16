В Саранске осудили студентов из Туркменистана, ограбивших мужчину

В Саранске суд вынес приговор в отношении двух студентов из Туркменистана, обвиняемых в грабеже.

В ночь на 18 января нынешнего года два студента одного из высших учебных заведений Саранска 24- и 25-летнего возраста, которые приехали в Мордовию из Туркменистана, находясь в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Мордовская, распивали спиртные напитки вместе со своими знакомыми. Когда спиртное закончилось, упомянутые парни отправились в магазин. На пересечении улиц А. Невского и Кирова молодые люди обратили внимание на ранее незнакомого им мужчину. Парни напали на незнакомца, избили его и похитили у него мобильный телефон стоимостью 2699 рублей.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении 25-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы, второй участник преступления был приговорен к 1 году тюремного заключения.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru