В Ромодановском районе в ДТП пострадали четыре человека

В Ромодановском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Происшествие произошло утром 16 июня на 11-м километре дороги, соединяющей Ромоданово и трассу, пролегающую между Саранском и Ульяновском. По предварительной информации, 49-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2110, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Телесные повреждения получили водитель легковушки и три его пассажира 28-, 19- и 18-летнего возраста. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Известно, что в момент ДТП 49-летний автомобилист был трезв.

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Источник: гибдд.рф