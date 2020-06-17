В Саранске по причине ДТП пострадали два человека

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека.

Происшествие произошло в ночь на 16 июня на пересечении улиц Титова и Республиканской. По предварительным данным, 23-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Дастер», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Гранта», вследствие чего транспортные средства столкнулись. После соударения иномарку отбросило на ограждение.

Телесные повреждения получили 24-летний пассажир «Лады» и 22-летний парень, находившийся в салоне «Рено».

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Источник: гибдд.рф