В Мордовии разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе

В Мордовии были разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе.

С сегодняшнего дня, 17 июня, в республике разрешаются занятия спортом на открытом воздухе (не больше двух человек; дистанция не меньше 5 м); семейные прогулки или прогулки не больше двух человек при условии социального дистанцирования до других людей; работа музеев; работа объектов розничной торговли непродовольственными товарами (при площади торгового зала до 400 квадратных метров и наличии отдельного входа); посещение кладбищ.

Стоит отметить, что сохраняется запрет на посещение детских площадок. Кроме того, продолжает действовать масочный режим в общественных местах и транспорте.

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Источник: adm-saransk.ru