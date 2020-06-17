В Саранске осудили бездомного мужчину, который ударил ножом своего знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении мужчины, который во время ссоры ударил знакомого ножом.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в феврале нынешнего года 39-летний житель Саранска, находясь в подземном помещении тепловых сетей, расположенном по адресу – улица Севастопольская, распивал спиртные напитки в компании своего 64-летнего знакомого без определенного места жительства. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 64-летний участник конфликта ударил оппонента ножом в живот.

Пострадавший самостоятельно выбрался на улицу, а затем зашел в один из подъездов ближайшего дома, где его обнаружили горожане, которые вызвали медиков. Мужчина был госпитализирован. У пострадавшего было диагностировано проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. Мужчина выжил.

Решением суда в отношении 64-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф