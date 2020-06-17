В Саранске 21-летняя девушка пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске 21-летняя девушка получила телесные повреждения из-за падения в салоне автобуса.

Инцидент произошел вечером 16 июня на территории Ленинского района Саранска. На улице Полежаева 59-летний мужчина, управлявший автобусом марки МАЗ, отъезжая от остановки общественного транспорта «Огарева», допустил падение 21-летней пассажирки.

Пострадавшая самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

В отношении водителя автобуса был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф