В Рузаевке сгорел дачный дом

В Рузаевке произошел пожар, который уничтожил дачный дом.
Утром 16 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории дачного массива «Висмут». Горел дачный дом. Огонь полностью уничтожил постройку на площади, составляющей 12 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания дачного дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru