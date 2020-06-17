В Рузаевке сгорел дачный дом

В Рузаевке произошел пожар, который уничтожил дачный дом.

Утром 16 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории дачного массива «Висмут». Горел дачный дом. Огонь полностью уничтожил постройку на площади, составляющей 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания дачного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru