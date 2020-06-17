В Саранске в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал 27-летний парень

В Саранске произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадал 27-летний молодой человек.

Происшествие произошло днём 16 июня на территории Октябрьского района города. На улице Гожувской 21-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Дэу», врезался в припаркованный грузовик марки ГАЗ.

Телесные повреждения получил 27-летний пассажир легковушки. Молодой человек доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Стражи порядка устанавливают причину данного ДТП.

Также читайте о том, что в Саранске 21-летняя девушка пострадала в результате падения в салоне автобуса.

Источник: гибдд.рф