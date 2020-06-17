В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 18 июня

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 18 июня.
Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 18 июня в некоторых районах республики возможна гроза. Кроме того, в регионе будут наблюдаться порывы северо-восточного ветра, скорость которых будет достигать 18 метров в секунды.
Гражданам рекомендовано во время нахождения на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru