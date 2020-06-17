В Чамзинке сгорели тюки с сеном

В Чамзинке произошло возгорание сена.

Происшествие произошло ранним утром 16 июня. Возле дома №28, расположенного по адресу – улица Республиканская, загорелись тюки с сеном.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Огонь уничтожил тюки с сеном на площади, составляющей 25 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru