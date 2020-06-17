В Кочкурово в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Кочкурово произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
Днём 16 июня возле дома №15, расположенного по адресу – улица Советская, столкнулись два автомобиля, марки которых не сообщаются.
В результате рассматриваемого происшествия телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего нет никаких сведений.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.
Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается.
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Источник: 13.mchs.gov.ru