В Мордовии прошел турнир по настольному теннису среди осужденных

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии прошел финальный этап турнира по настольному теннису среди осужденных.

Отборочные этапы были проведены в масштабе отрядного звена, а победители данных этапов приняли участие в финальных соревнованиях на звание чемпиона ЛИУ-19.

По итогам проведения спортивных соревнований третье место занял осужденный Петр Лукьяненко (отряд №2), второе место досталось осужденному Денису Мамаеву (отряд №4), а победу одержал осужденный Вячеслав Кантиев (отряд №4).

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Источник: 13.fsin.su