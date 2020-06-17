В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошла выставка творческих работ

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялась выставка творческих работ.

На указанной выставке были представлены работы, выполненные работниками в различных технологиях художественного и декоративно-прикладного творчества.

Выставка разместилась в фойе административного здания, где каждый сотрудник мог насладиться красотой и оригинальностью искусства рукоделия.

Данное мероприятие было организовано с целью обеспечения условий для реализации творческих способностей молодых работников уголовно-исполнительной системы, удовлетворения их потребностей в самореализации средствами творческой деятельности.

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Источник: 13.fsin.su