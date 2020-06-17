В Мордовии осужденный защитил дипломную работу

Осужденный, отбывающий наказание в лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии, защитил дипломную работу по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» в Нижегородском гуманитарном техническом колледже.

Осужденный Геннадий Сухов с отличием сдал итоговые экзамены и в ближайшее время получит документы, подтверждающие завершение среднего специального образования.

Данный осужденный планирует продолжить обучение, с начала нового учебного года он начнет получать высшее образование.

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Источник: 13.fsin.su