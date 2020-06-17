В Мордовии будут созданы единые учреждения в сфере ЖКХ

В Мордовии глава регионального правительства Владимир Сушков 16 июня провел совещание, посвященное вопросам создания единых бюджетных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и благоустройства в Саранске и районах республики.

Создание указанных учреждений позволит повысить управляемость всеми процессами, а также сократить бюджетные расходы на содержание управленческого персонала.

Владимир Сушков отметил, что отрасль ЖКХ является второй после питания по значимости затрат для среднего гражданина и второй после медицины по количеству жалоб.

По информации, которая была опубликована пресс-службой республиканского правительства.

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Источник: e-mordovia.ru