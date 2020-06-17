Владимир Волков провел рабочую встречу с начальником УФСБ РФ по Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков 16 июня провел рабочую встречу с начальником УФСБ РФ по республике Дмитрием Лукьяновым.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия по обеспечению общественной безопасности.

Кроме того, отдельное внимание было уделено противодействию коррупции и проявлениям экстремизма, а также защите государственных интересов на территории региона.

По информации, которая была опубликована пресс-службой главы республики.

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Источник: e-mordovia.ru