Владимир Волков принял участие в открытии второй очереди производства на стекольном заводе в Рузаевке

Глава Мордовии Владимир Волков 16 июня принял участие в открытии второй очереди производства на стекольном заводе в Рузаевке.

В прошлом году ООО «Стекольная компания «Развитие» получило статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Рузаевка» и возобновило производство стеклянных изделий на базе Рузаевского стекольного завода, остановленного в 2016 году. В июне минувшего года состоялся запуск первой очереди производства с созданием 250 рабочих мест. Осенью были начаты работы по ремонту второй стекловаренной печи, которые завершились в мае текущего года. Запуск второй очереди производства позволил создать ещё более 150 рабочих мест.

Глава Мордовии поздравил коллектив предприятия с открытием новых производственных мощностей и пожелал заводу дальнейшего развития и процветания.

Глава республики поблагодарил руководство компании Glass Decor за инвестиции в стекольное производство, а её учредитель Владимир Арутюнов отметил, что развитие производственных мощностей с созданием дополнительных рабочих мест на стекольном заводе будет продолжаться. К концу года на предприятии будут работать уже более 500 человек.

В настоящее время завод сотрудничает с крупнейшими производителями алкогольной продукции в десятках регионов России. Также продукция поставляется в Армению, Литву, Грузию и Польшу.

В ходе посещения стекольного завода Владимир Волков также встретился с работниками предприятия и обсудил с руководством компании дальнейшие производственные планы.

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Источник: e-mordovia.ru