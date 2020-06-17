В Мордовии прошла пресс-конференция, посвященная проведению ЕГЭ-2020

В пресс-центре Мордовии 16 июня прошла пресс-конференция, посвященная проведению ЕГЭ-2020 в республике в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации.

В указанной пресс-конференции приняли участие заместитель главы регионального правительства Галина Лотванова, министр образования Мордовии Галина Явкина и представитель регионального центра обработки информации по сдаче ЕГЭ Татьяна Савичева.

Галина Лотванова сообщила, что в текущем году в Мордовии насчитывается 3305 выпускников. Единый государственный экзамен будут сдавать 3294 выпускника. Стоит упомянуть, что в нынешнем году те, кто желает продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование должны сдать ЕГЭ.

Единый государственный экзамен в Мордовии также будут сдавать 62 человека, которые окончили обучение в СПО, и 148 выпускников прошлых лет.

В Мордовии для сдачи ЕГЭ было подготовлено 22 пункта и 9 пунктов - на дому.

По словам министра образования Мордовии, в нынешнем году 100% выпускников получили аттестаты, ни один из них не окончил школу со справкой.

Основной период сдачи экзаменов начнется 3 июля и продлится до 25 июля. Дополнительный период будет проходить с 3 по 8 августа.

Министр образования Мордовии подчеркнула, что в технологическом плане ЕГЭ будет проходить в том же режиме, что и в прошлом году.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были внесены изменения в организационный план проведения экзаменов. На входе в пункты проведения ЕГЭ обязательно будут измерять температуру и дезинфицировать руки. Будут обработаны все помещения, каждая аудитория будет обеспечена бактерицидными рециркуляторами для обеззараживания воздуха. Обязательными также будут обработка рук и ношение масок организаторами экзамена. По словам Галины Явкиной, все организаторы ЕГЭ пройдут тестирование на коронавирус.

Галина Лотванова сообщила, в этом году в Мордовии русский язык будут сдавать 3299 выпускников, обществознание - 2402, профильную математику - 1841, также многие выбрали для сдачи экзамена историю, биологию, физику, химию.

Министр образования Мордовии заявила, что не во всех аудиториях можно разместить до 10 человек, поэтому некоторые экзамены будут проводиться два дня.

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Источник: e-mordovia.ru