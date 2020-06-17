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Безработные жители Мордовии могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки

Безработные жители Мордовии могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки

Безработным жителям Мордовии будут предоставлены дополнительные меры поддержки.

Минимальный размер пособия по безработице за май-июль текущего года был увеличен с 1500 до 4500 рублей.

Для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта текущего года и зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, на три месяца установлен максимальный размер пособия по безработице, составляющий 12130 рублей.

Право на доплату к пособию по безработице в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка распространено в июне-августе 2020 года на всех граждан, признанных в установленном порядке безработными и получающих пособие по безработице.

Также гарантируется продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, утратившим после 1 марта право на получение данного пособия в связи с истечением установленного периода его выплаты.

Стоит отметить, что граждане, которым было отказано в признании их безработными или те, кто самостоятельно отозвал заявление о постановке их на учет по безработице, могут повторно обратиться с данным заявлением, только спустя 7 дней после отказа/отзыва.

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Источник: e-mordovia.ru