Безработные жители Мордовии могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки

Безработным жителям Мордовии будут предоставлены дополнительные меры поддержки.

Минимальный размер пособия по безработице за май-июль текущего года был увеличен с 1500 до 4500 рублей.

Для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта текущего года и зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, на три месяца установлен максимальный размер пособия по безработице, составляющий 12130 рублей.

Право на доплату к пособию по безработице в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка распространено в июне-августе 2020 года на всех граждан, признанных в установленном порядке безработными и получающих пособие по безработице.

Также гарантируется продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, утратившим после 1 марта право на получение данного пособия в связи с истечением установленного периода его выплаты.

Стоит отметить, что граждане, которым было отказано в признании их безработными или те, кто самостоятельно отозвал заявление о постановке их на учет по безработице, могут повторно обратиться с данным заявлением, только спустя 7 дней после отказа/отзыва.

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Источник: e-mordovia.ru