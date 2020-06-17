Прокуратура Мордовии проверяет информацию о вспышке коронавируса в ГКУ «Большеберезниковский дом ребенка специализированный»

Прокуратура Мордовии организовала проверку исполнения законодательства об охране прав воспитанников и сотрудников ГКУ «Большеберезниковский дом ребенка специализированный», где, по данным регионального министерства здравоохранения, были выявлены массовые случаи инфицирования коронавирусной инфекцией.

При проведении прокурорской проверки особое внимание будет уделено вопросам реализации должностными лицами упомянутого учреждения мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.

В случае надобности будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также читайте о том, что прокуратура Мордовии добилась признания недействительным договора об ипотеке.

Источник: prokrm.ru