В Саранске сотрудники Росгвардии нашли пенсионерку, которая находилась в розыске

В Саранске сотрудники Росгвардии нашли пропавшую без вести пенсионерку.

Некоторое время назад в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Саранске ушла из дома и не вернулась обратно гражданка 1948 года рождения, которая имеет серьезные проблемы с памятью.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в северо-западной части Саранска, обратил внимание на гражданку, внешние данные которой совпадали с приметами, указанными в ориентировке. Стражи порядка обратились к пенсионерке. Последняя назвала свое имя и фамилию, но не смогла вспомнить, где проживает.

Пенсионерка была доставлена в отдел полиции. В дальнейшем она была передана родственникам.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Мордовии проверяет информацию о вспышке коронавируса в ГКУ «Большеберезниковский дом ребенка специализированный».

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia