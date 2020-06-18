В Саранске в ДТП погибли шесть человек

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек.

Трагическое происшествие произошло в ночь на 18 июня на территории посёлка Николаевка. Стражами порядка было установлено, что около 02:00 на улице Ленина столкнулись два автомобиля марки «Лада-Гранта». После соударения транспортные средства воспламенились.

В результате данного происшествия погибли шесть человек.

Известно, что одна из машин принадлежала службе такси. За рулем данного транспортного средства находился гражданин 1983 года рождения. Сотрудники следственных органов проведут проверку в отношении компании, которой принадлежал этот автомобиль. Также известно, что в салоне данной машины находились две женщины, одна из которых является жительницей Рузаевки 1982 года рождения. Личность второй участницы ДТП устанавливается.

Кроме того, было установлено, что водитель второй машины проживал в Пензе. Личности двух его попутчиков устанавливаются. В багажнике данного автомобиля были обнаружены газорезка, перфоратор и электрогенератор.

Причина ДТП в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.мвд.рф