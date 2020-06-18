Жительницу Саранска осудили за убийство знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая убила своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что 29 августа минувшего года 31-летняя гражданка гостила у своего 42-летнего знакомого, проживавшего в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Энгельса. В компании владельца жилья женщина распивала спиртные напитки. В квартире также находились приятельницы гостьи, которых она привела с собой. В ходе попойки мужчина стал высказывать претензии из-за того, что знакомая привела своих подруг. На этой почве вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 31-летняя гражданка нанесла владельцу жилья более 60 ударов ножом. От полученных ранений пострадавший скончался.

Спустя несколько дней труп мужчины был обнаружен одной из его соседок.

Решением суда в отношении 31-летней женщины была избрана мера наказания в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru