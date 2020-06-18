В Рузаевском районе сгорел жилой дом

В Рузаевском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.
Утром 17 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Русский Шебдас. На улице Пролетарской воспламенился жилой дом №13. Огонь уничтожил постройку на площади 60 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Рузаевке сгорел дачный дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru