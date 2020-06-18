В Рузаевском районе сгорел жилой дом

В Рузаевском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Утром 17 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Русский Шебдас. На улице Пролетарской воспламенился жилой дом №13. Огонь уничтожил постройку на площади 60 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru