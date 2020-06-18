Несколько жителей Мордовии подозреваются в вовлечении в занятие проституцией

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких граждан, которые подозреваются в вовлечении девушек в занятие проституцией.

Не позднее декабря 2018 года подозреваемые привлекли к деятельности, направленной на оказание услуг интимного характера, не менее пяти девушек. Известно, что три гражданки, которые занимались противозаконной деятельностью, были несовершеннолетними. Подозреваемые для поиска сотрудниц и склонения последних к проституции использовали уговоры, методы психологического воздействия, а также обещали быстрый и большой заработок. Все девушки проживали в неблагополучных семьях и находились в затруднительном финансовом положении.

Лидеры преступной группы занимались поиском клиентов. Половые сношения имели место в саунах и квартирах так называемых потребителей интимных услуг. Перед встречей клиентам в социальных сетях подозреваемые присылали фотографии девушек, дабы последние выбрали себе партнершу. На место встречи гражданки приезжали на специальном автомобиле, водитель которого забирал у клиентов деньги.

Одна из подозреваемых следила за внешним видом путан. Девушкам выдавались деньги на покупку красивого нижнего белья и одежды, вид которой возбуждает мужскую страсть.

Те путаны, которые нарушали составленные подозреваемыми правилами, подвергались наказанию. К примеру, в том случае, если девушки распивали спиртные напитки в компании клиентов или же последние жаловались на них, они лишались части заработка. Иногда в отношении путан, нарушивших правила, применялась физическая сила.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф