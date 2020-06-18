В Ардатовском районе в результате ДТП пострадал 46-летний мужчина

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 46-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 17 июня на 65-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Комсомольский, Атяшево, Ардатов и границей с Чувашией. По предварительной информации, 51-летний гражданин, управлявший автомобилем марки Chevrolet Lacetti, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки Lada XRay, который двигался впереди.

Пострадал 46-летний водитель Lada XRay. Мужчина доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Известно, что 51-летний автомобилист два раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф