В Теньгушевском районе превысивший скорость автомобилист врезался в дерево

В Теньгушевском районе в ДТП пострадал 36-летний автомобилист.

Происшествие произошло днём 17 июня на территории населенного пункта Хлебино. По предварительной информации, 36-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки УАЗ, во время движения по улице Советской по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а после этого врезалось в дерево.

Водитель УАЗа получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске в ДТП погибли шесть человек.

Источник: гибдд.рф