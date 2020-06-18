В Рузаевском районе в ДТП пострадали 15-летний парень и 11-летняя девочка

В Рузаевском районе произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля, в результате которого пострадали 15-летний парень и 11-летняя девочка.

Инцидент произошел вечером 17 июня в селе Левжа. На улице Октябрьской 15-летний подросток, управлявший мопедом марки «Атлант», не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю марки «Шкода», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили водитель мопеда и его 11-летняя пассажирка. Пострадавшим был назначен курс домашнего лечения.

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Источник: гибдд.рф