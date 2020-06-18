В Атюрьево в результате ДТП пострадал 38-летний мужчина

В Атюрьево 23-летний автомобилист устроил ДТП с пострадавшим.

Происшествие произошло вечером 17 июня на улице Восточной. По предварительной информации, 23-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2114, не обеспечил безопасную дистанцию до двигавшегося впереди транспортного средства, вследствие чего машина врезалась в скутер марки «Альфа».

Медицинская помощь понадобилась 38-летнему пассажиру скутера.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек.

Источник: гибдд.рф