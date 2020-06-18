В Мордовии за один день сотрудники ГИБДД задержали нескольких пьяных водителей

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали нескольких пьяных водителей.

В ночь на 17 июня в Рузаевке стражи порядка на улице 40 лет Октября остановили мотоцикл марки «Кавасаки» под управлением 25-летнего молодого человека, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Утром 17 июня в Темникове сотрудники ГИБДД на улице Южной остановили мопед марки «Нанг-Фанг», которым управлял пьяный 52-летний мужчина.

Вечером того же дня в Зубовой Поляне стражами порядка был остановлен автомобиль марки «Лада-Калина», за рулем которого находился 29-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанные водители уже привлекались к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф