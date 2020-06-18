В Рузаевском районе осудили мужчину, который убил своего знакомого

В Рузаевском районе суд вынес приговор в отношении 34-летнего мужчины, который убил своего знакомого.

Преступление было совершено в ночь на 15 марта нынешнего года в населенном пункте Красное Сельцо. Стражами порядка было установлено, что 34-летний гражданин гостил у своего 25-летнего знакомого. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В определенный момент гость ушел домой. Спустя некоторое время 34-летний мужчина вернулся обратно, взяв с собой кувалду. Ссора продолжилась. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта несколько раз ударил оппонента кувалдой. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Преступник покинул дом знакомого. Возвращаясь домой, мужчина выбросил орудие преступления. Спустя несколько часов гражданин, осознав случившееся, пришел в отдел полиции и признался в содеянном.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф