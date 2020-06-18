Полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у местного жителя.

В посёлке Макаровка стражами порядка был задержан молодой человек 1993 года рождения, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 0,36 г.

Парень сообщил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении молодого человека.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф