В Мордовии полицейские и общественники проводят работу по профилактике мошенничества и краж

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов совместно с общественниками проводят профилактическую работу с населением.

Полицейские и члены советов при ММО МВД России «Ичалковский» и «Ардатовский» провели совещания с руководством и сотрудниками межмуниципальных отделов по вопросам организации профилактической работы, после чего на улицах населенных пунктов раздали гражданам памятки по предупреждению совершения мошеннических действий.

Также организаторы акции провели работу, направленную на профилактику краж велосипедов. Владельцам двухколесных транспортных средств было рекомендовано не оставлять имущество без присмотра или пристегивать его металлическим замком к предметам, которые нельзя сдвинуть с места.

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Источник: 13.мвд.рф