В Саранске частично ограничили движение транспортных средств по улице Ботевградской

В Саранске было частично ограничено движение транспортных средство по улице Ботевградской.

В период с 18 по 27 июня движение транспортных средств будет частично ограничено на участке указанной улицы, пролегающем от улицы Коммунистической до улицы Богдана Хмельницкого.

Рассматриваемое ограничение было введено по причине ремонта магистральной теплосети. Работы проводят специалисты ПАО «Т Плюс».

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru