В Рузаевском районе горела баня

В Рузаевском районе произошло возгорание бани.

В ночь на 18 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Перхляй. На улице Красная Горка произошло возгорание бани. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 24 квадратных метра.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru