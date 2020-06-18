В Мордовии сотрудники МЧС спасли провалившуюся в колодец корову

В Лямбирском районе сотрудники МЧС спасли корову, провалившуюся в колодец.

Инцидент произошел 17 июня в селе Атемар. Во дворе частного дома №18, расположенного по адресу – улица Большая, корова провалилась в вырытый колодец. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Саранского поисково-спасательного отряда и Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы. Животное не могло выбраться самостоятельно из-за того, что его копыта застряли под канализационной трубой. Корова лежала абсолютно неподвижно.

Канализационную трубу разрезали с помощью аварийно-спасательного оборудования, а посредством использования альпинистского снаряжения домашнее животное удалось вытащить из вырытого колодца. Местные жители помогали сотрудникам МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru