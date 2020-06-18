В Мордовии разыскивается гражданка, страдающая психическим заболеванием

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщину, которая пропала без вести несколько лет назад.

Бакунова Любовь Николаевна 1966 года рождения, являющаяся жительницей села Малое Кузьмино Ардатовского района, ранним утром 12 мая 2015 года ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно.

Женщина была одета в плащ-ветровку серого цвета, юбку черного цвета, сапоги с замками на молнии того же цвета и серый платок.

Известно, что гражданка страдает психическим заболеванием. Также есть сведения о том, что на левом безымянном пальце левой руки женщины имеется кольцо из металла белого цвета с надписью «Спаси и сохрани».

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8-(83431)3-11-01 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф