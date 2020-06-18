С жителем Мордовии расплатились за проданное мясо фальшивыми деньгами

В Зубово-Полянском районе была изъята из оборота фальшивая денежная купюра.

В дежурную часть отдела МВД России по Зубово-Полянскому району недавно поступило сообщение от кассира местного отделения банка о том, что при пересчете денежных средств, предъявленных 43-летним местным жителем, была обнаружена и изъята поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Указанный мужчина ведет подсобное хозяйство, выращивает крупнорогатый скот. Несколько дней назад он продал неизвестным ему гражданам мясо, получив от них купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей. Мужчина решил положить эти деньги на свою банковскую карту, но банкомат не принял одну из купюр, после чего он обратился с просьбой разменять денежные средства к сотруднику финансового учреждения. В этот момент и выяснилось, что банкнота номиналом 5 тыс. рублей является фальшивой.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф