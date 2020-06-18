Мошенники ограбили 24-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 24-летняя местная жительница была ограблена неизвестными мошенниками.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 24-летняя жительница Саранска на одном из сайтов оформила заявку на реструктуризацию имеющихся у неё кредитов. Затем с горожанкой связался неизвестный гражданин, который представился сотрудником финансового учреждения и заявил о готовности предоставить упомянутую услугу. Девушка сообщила незнакомцу паспортные данные и некоторые другие сведения.

В итоге мошенники оформили на жительницу Саранска кредитную карту с лимитом в 200 тыс. рублей и списали деньги.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф