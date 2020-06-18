Житель Рузаевского района подозревается в краже саженцев

В Рузаевском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже саженцев.

В начале июня 45-летний житель Рузаевского района похитил с приусадебных участков, расположенных на территории населенных пунктов Сузгарье и Рыбный, саженцы ели, пихты и кедра. Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила 8 тыс. рублей.

Похищенные кустарники мужчина посадил на своем приусадебном участке, где их и обнаружили полицейские.

В отношении жителя Рузаевского района было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф