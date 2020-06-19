В Мордовии осудили жителя Пензенской области, который убил своего знакомого

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 41-летнего жителя Пензенской области, обвиняемого в убийстве своего знакомого.

Вечером 14 ноября прошлого года 41-летний житель Пензенской области гостил у своего 47-летнего знакомого, проживавшего в посёлке Парца Зубово-Полянского района. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора из-за того, что владелец жилья оскорбительно высказался в адрес гостя. В процессе выяснения отношений житель Пензенской области несколько раз ударил оппонента кухонным ножом. От полученных ранений пострадавший скончался.

После совершенного убийства житель Пензенской области лег спать. Проснувшись, мужчина покинул дом.

Решением суда в отношении жителя Пензенской области была избрана мера наказания в виде 10 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф