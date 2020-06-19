В Саранске в ДТП пострадал водитель грузовика

В Саранске произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Инцидент произошел днём 18 июня на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 53-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, во время движения по улице Советской проявил невнимательность, вследствие чего транспортное средство поочередно врезалось в дерево и опору дорожного знака.

Водителю грузовика понадобилась медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф