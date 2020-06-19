В Чамзинском районе в результате ДТП пострадала 48-летняя женщина

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 48-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 18 июня на 5-м километре дороги, пролегающей между посёлком Комсомольский и трассой, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительным данным, 42-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», не рассчитав безопасную дистанцию, врезалась в автомобиль марки «Лада-Калина», который двигался впереди.

Пострадала 48-летняя пассажирка «Калины». Женщина самостоятельно обращалась за медицинской помощью в ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ».

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Источник: гибдд.рф