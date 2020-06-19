В Саранске был задержан пьяный автомобилист

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Днём 18 июня возле дома №10, расположенного по адресу – Северо-Восточное шоссе, инспекторы ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Шевроле-Нива», за рулем которого находился 40-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что автомобилист уже привлекался к ответственности по аналогичной причине.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф