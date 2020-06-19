Житель Кочкуровского района подозревается в краже металла

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан житель Кочкуровского района, который подозревается в краже металла.

Стражами порядка было установлено, что 35-летний житель Кочкуровского района на личном тракторе подъехал к элеватору, принадлежащему одному из предприятий Саранска, и похитил металлические изделия общим весом 600 кг. Пострадавшей стороне был причинен ущерб на сумму 4845 рублей.

Похищенное мужчина сдал в пункт приема лома черного и цветного металла.

В отношении жителя Кочкуровского района было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Источник: 13.мвд.рф