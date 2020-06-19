В Саранске мужчина бросал осколки стекла в прохожих

В единую дежурно-диспетчерскую службу Саранска 17 июня поступило сообщение о том, что на улице Лихачева мужчина сидит на подоконнике.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники МЧС и Росгвардии обнаружили, что гражданин находится на втором этаже дома №6. Мужчина выкрикивал фразы, которые было крайне сложно разобрать.

Стражи порядка попросили горожанина впустить их в квартиру, но он отказывался и не поддавался на уговоры. Позже гражданин принялся бить окна и бросать осколки стекла в прохожих.

Сотрудники МЧС были вынуждены вскрыть дверь, чтобы предоставить доступ в квартиру представителям Росгвардии. Мужчину совместными усилиями удалось затащить обратно в квартиру, после чего он был передан медикам.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии сотрудники МЧС спасли провалившуюся в колодец корову.

Источник: 13.mchs.gov.ru